شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز وضع أكثر من ميت فى عين المدفن الواحدة؟..دار الافتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يذكر أن ذلك يأتى ضمن حملة " اعرف الصح" وهى حملة جديدة لدار الافتاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والتى شهدت تفاعلا كبيرا من جانب رواد السوشيال ميديا، وهي حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات على صفحة الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وانستجرام وتيك توك.

الحملة تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة ويتم النشر بالحملة يوميًا على الهاشتاج#اعرف_الصح ، #هنعرف_الصح ، #ده_الصح ، وتتضمن تصحيح مفاهيم، الرد على فتاوى شاذة ، توضيح لمعتقدات خاطئة، تفنيد شبهات متطرفة.

الحملة بدأت بنشر صور تحتوى على معلومة دينية شائعة خاطئة وتصحيحها.