شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد تطبيق قواعد الحضور والغياب بالمدارس وتنفى شائعة رفعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لرفع الغياب عن حضور الطلاب فى المدارس، موضحة أن المدارس تطبق قواعد الحضور والانصراف على الطلاب منذ بدء العام الدراسى ولا صحة لرفع الغياب، قائلة: من يتجاوز نسبة الغياب المقررة سيتم اتخاذ القواعد القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن نسب الحضور مرتفعة بين الطلاب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن، تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وما تداولته بعض وسائل الاعلام المختلفة من عدم توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أى كان نوعهـا مـن خلال الإذاعة المدرسية أو من خلال الانشطة المدرسية المختلفة.

وطالب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الإدارات التعليمية بعدم ترويج شائعات حول أى ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي، وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع الغير مسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

ووجه نائب وزير التعليم، بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وأنها عبارة من قصة غير محقق فيها تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة وأهمها شائعات الخوف، وهي من أخطر أنواع الشائعات، لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعل الأفراد غير قادرين على التصرف السليم، وهذا لأن الخوف من شأنه أن يقلل النتاج الفكرى.

