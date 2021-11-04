شكرا لقرائتكم خبر عن أول بث مباشر من أعمال ترميم أضخم تمثال للملك تحتمس الثانى فى معابد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من داخل معابد الكرنك، رصد خلاله أول ظهور لاضخم تمثال للملك تحتمس الثاني في الواجهة الجنوبية بالكرنك.



وقال صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك والمشرف على مشروع ترميم تمثال تحتمس الثاني المتهدم بالكرنك، أنه يعتبر التمثال من التماثيل الثلاثة النادرة حول مصر أحدها في المتحف المصرى بالتحرير، والثانى في أسوان، والثالث يتم ترميمه بالكرنك.

وأوضح الدكتور صلاح الماسخ لليوم السابع، أن التمثال يبلغ ارتفاع حوالى 11 مترا ووزن 65 طن وهو تمثال جالس للملك وكان مهدم لأكثر من 75 قطعة، وجارى العمل فى ترميمه حالياً بأيادي مصرية خالصة.



وكانت قد أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن البدء في أعمال ترميم تمثال الملك "تحتمس الثاني" أحد ملوك مصر القديمة، بعد تركه متهدماً في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر لأكثر من ألف سنة، وذلك بعد أن تم نقل مومياء الملك الفرعوني من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية خلال الاحتفال المبهر لنقل موكب المومياوات الملكية.



وأكد القائمون على أعمال ترميم تمثال الملك "تحتمس الثاني"، على أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الترميم خلال 6 أشهر من الآن، وتحديداً خلال شهر أكتوبر المقبل.