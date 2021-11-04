شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يوافق على ندب رئيس باستئناف القاهرة رئيسا لمكتب شئون أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء على ندب القاضي أحمد يوسف معروف حسن حافظ ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل رئيسا لمكتب شئون أمن الدولة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باعتبار كل من مشروع نزع ملكية قطع الأراضى بقويسنا بالمنوفية ومشروع توسعة وتطوير محور التعمير بالإسكندرية ومشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر الحر " ترعة الزمر سابقا" بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.