شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الإسماعيلية يضبط 459 كيلو حشيش بحوزة عاطلين بكمين الرسوم .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، في إلقاء القبض على عاطلين، في كمين محطة الرسوم الخاص بمحافظة الإسماعيلية على طريق "الإسماعيلية – القاهرة"، بنطاق دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة، بحوزتهما 459 كيلو لمخدر الحشيش.

كان ضباط إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسماعيلية، قد اشتبهوا في شخصين، قادمين من العاشر من رمضان، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وعبورهما كمين محطة الرسوم، وبتفتيش السيارة، عثر بداخلها على 459 كيلو لمخدر الحشيش، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وبحوزتهما مخدر الحشيس ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من ضباط إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسماعيلية، بضبط عاطلين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، وعبورهما من كمين محطة الرسوم، عثر بداخلها على 459 كيلو لمخدر الحشيش، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة للنقل والترويج.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

جانب من الحشيش المضبوط