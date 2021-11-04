شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تبدأ غدا وتصل حد الضباب على الطرق وتحجب الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة وحتى الإثنين ، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة