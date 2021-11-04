شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باعتبار كل من مشروع نزع ملكية قطع الأراضى بقويسنا بالمنوفية ومشروع توسعة وتطوير محور التعمير بالإسكندرية ومشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر الحر " ترعة الزمر سابقا" بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص قرار رئيس الوزراء

باقي قرار رئيس الوزراء