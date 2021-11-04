شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقا جزئيا لكوبرى الجيزة المعدنى بالمنزل المـؤدى لشارع مراد، بواقع غلـق عـدد (1) حـارة مرورية فقط لمدة (3) أيـام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمني، أنه في إطار إستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

ولفت المصدر، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني تحديداً للمنزل المـؤدى لشارع مراد بواقع غلـق عـدد (۱) حـاره مروريه فقط وذلك لمدة (3) أيـام فقط إبتداء مـن السـ۱۲ـاعه صباح غد الجمعة حتى الســاعة 5 صباحا يوم الاحد المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علماً بأنـه ستتم أعمـال الغلـق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيـل الحركة المرورية .

وأكد المصدر ، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .