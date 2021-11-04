شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هى، دون إلغاء أو توقيع أية غرامات على قائدي السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة 30 يوماً لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل.