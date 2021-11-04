شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” في الخطوات التالية المواعيد والإجراءات والشروط المحددة من قبل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، لفتح باب التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية.

1- فتح باب سحب ملفات التعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

2-المكان: من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

3-الموعد: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 / 11 / 2021 حتى نهاية يوم الإثنين الموافق 15/ 11 / 2021.

4- يجرى تقديم الملف بالمقر ذاته خلال الفترة من السبت الموافق 20 / 11 / 2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 / 12 / 2021.

5 - شهادة التخرج.

6- بيان تدرج وظيفي.

7- شهادتين من جهة العمل بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وبعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة.

8- قيد ميلاد مميكن.

9- قيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج).

10- صورة من بطاقة الرقم القومي.

11- (6) صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بتاريخ 25 أكتوبر2021 إعلانه عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية بشرط ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية، وأن تجتاز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.