شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ميلاده يوم تنصيبه بطريركا.. 13 معلومة عن البابا تواضروس الثانى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة. ١- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952. ٢- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته. ٣- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها. ٤- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975. ٥- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983. ٦- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م. ٧- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986. ٨- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور. ٩- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989. ١٠- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990. ١١- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام. ١٢- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين. ١٣- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.