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شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ميلاده يوم تنصيبه بطريركا.. 13 معلومة عن البابا تواضروس الثانى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.
١- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952.
٢- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته.
٣- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها.
٤- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975.
٥- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983.
٦- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.
٧- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.
٨- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور.
٩- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989.
١٠- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990.
١١- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام.
١٢- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين.
١٣- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.