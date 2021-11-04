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يوم ميلاده يوم تنصيبه بطريركا.. 13 معلومة عن البابا تواضروس الثانى "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

 

١- ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952.

٢- والده كان يعمل مهندس مساحة وكان الأخ الأكبر لإخوته.

٣- تعلمت والدته التعليم الأولى فى دير القديسة دميانة وكانت هى الأخت الصغرى لإخوتها.

٤- حصل على بكالوريوس صيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975.

٥- التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983.

٦- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

٧- توجه إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986.

٨- ترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور.

٩- تمت رسامته قسًّا فى 23 ديسمبر 1989.

١٠- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990.

١١- نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام.

١٢- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو 4 وآخرين.

١٣- فاز بمنصب البابا بالقرعة الهيكلية وأصبح البطريرك 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

 

13 معلومة عن البابا تواضروس الثانى (1)

 

 

13 معلومة عن البابا تواضروس الثانى (2)

 

 

13 معلومة عن البابا تواضروس الثانى (3)

 

 

13 معلومة عن البابا تواضروس الثانى (4)

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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