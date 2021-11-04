شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء معتدلة وشبورة كثيفة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 4 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- يسود معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اعتبارا من غدا الجمعة وحتى الإثنين ، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .