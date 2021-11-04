شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القوى العاملة.. توفير 2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهرنوفمبر 2021 .

وقالت الوزارة، فى تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضحت أن هذه الفرصة متوفرة فى 15 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والمنيا، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، وأسوان، والبحر الأحمر كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 58 فرصة عمل.

ولفتت إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 4 مهندسين، ومدير موارد بشرية، وأخصائى موارد بشرية براتب يبدأ من 4000 جنيه، و45 مشرف أمن براتب 3600 جنيه، و241 فرد أمن براتب 3100 جنيه، و5 مراقب جودة، و130 عامل إنتاج، و36 عامل خدمات، و4 مشرف فنى، و20 بائع، و10 كاشير، و10 سائق، و20 فنى إنتاج، و2 فنى خدمة، و2 مدرس ميكانيكا وميكاترونكس، ومهندس مشتريات خارجية براتب 7000 جنيه.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسكندرية تتمثل فى 100 عامل حياكة، و20 عامل قص، و10 عامل تحضير، و10 عمال مساعدين، و5 عمال خدمات، و10 عمال تعبئة، و10 عمال طباعة.

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية والغربية وقنا، تمثلت فى 8 مدرسين ( لغة عربية – إنجليزية – رياضيات )، 41 عمال إنتاج، و6 فنى حياكة وجوده، و15 مسئول ائتمان، ومحاسب، و18 عامل تغليف ماكينة.

وفى القليوبية يوجد 100 فنى سنجر، و320 فنى ماكينة أوفر، و50 عامل اورليه، و20 عامل مقصدار، و20 عامل مكواة، و20 عامل تطريز، و21 عامل مخازن، و3 كاشير، و6 بائعة ملابس، و27 بائع، و12 بقال، و50 عمال انتاج، و2 محاسبة، و4 موظفين إداريين، و2 امين مخزن، و28 عمال تغليف وتعبئة، و35 صانع حلوى وطحينة، و55 عمال عاديين، و2 مشرف جودة، و14 سائق، و10 أفراد أمن، و4 عمال نظافة، و5 مساعد شيف .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت : 5 أخصائية تسويق عقارى، وخبير برامج ميديا ومونتاج، ومحاسب تكاليف براتب 4000 جنيه، و6 مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا )، و39 عامل عادى، و3 مشرفين إنتاج، و3 مشرفين صيانة، و5 سباكين .

وهناك عدد من الوظائف فى البحيرة تضمنت : 4 مهندسين قوى كهربائية، و5 فنى كهرباء، و15 تمريض ( عناية فائقة – داخلى – عناية أطفال – عمليات )، وفرد أمن، وعامل فندقة من ذوى الهمم 5 % .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنوفية مجموعة من فرص العمل شملت : ممثلة قانونية، ومعلمة مساعدة، و4 أخصائى تنمية، ومدرسة، ودادة، و2 عامل بمحل مصوغات، و3 ومنسقة تنمية، وعامل صيدلية .

وفى المنيا يوجد 267 فرصة عمل متاحة، منها : مهندس سلامة وصحة مهنية، و5 مدرسين مشرفة رياض أطفال، ومشرفة إبتدائى، و150 عامل حياكة، و3 عمال نظافة، و3 مضيف، و15 مراقب جودة، و2 طباخ، و2 مساعد طباخ، و5 مشرفة إنتاج، و2 فنى ماكينات، وفنى كهرباء مواتير، و6 سائق كلارك، و2 فنى صيانة كهرباء، و4 فنى ميكانيكا، واخصائية اجتماعية، و2 مشرفة تربية رياضية، و3 أخصائى تثقيف فكرى، و40 منسقة ميدانية، و8 مدرسين ( لغة عربية – إنجليزية – حاسب آلى – رياضيات )، و5 أخصائى اقتراض، وموظفة إدارية .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت : 4 اخصائى تمويل، و10 فنى حياكة، و3 فنى حياكة جوكر.

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها : 160 أخصائى تمويل، و10 محاسبين، و10 معاون خدمة، و2 كاشير، و2 مسئول صالة، و4 شيف بيتزا، و50 وسيط تأمينى، و4 عمال نظافة .

كما تم توفير فرص عمل بمحافظة أسيوط، تمثلت فى مدير منطقة براتب 5000 جنيه، و2 مندوب مبيعات ادوية، و2 أخصائى تمويل، و5 مقدم خدمات حكومية، وعاملة نظافة لحضانة .

أما فى أسوان، فقد تم توفير فرص عمل منها : 8 موظف إشراف داخلى، و15 موظف أمن، و2 فنى سباكة، و7 موظف أغذية ومشروبات، و15 طباخ، و12 ستيوارت، و8 عمال زراعة.

وفيما يلى تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :