شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل اتجاه القاهرة 3 أيام بسبب أعمال تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق تجاه محافظة القاهرة (كمرحلة اولى) لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى ، إنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ولفت المصدر، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط بدءا من 12 صباح يوم الجمعة و حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعه دون تعطيل الحركة المرورية ، لافتاً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.