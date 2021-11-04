شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف إنشاء 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة من خلال برنامج رفع الكفاءة التسويقية للألبان إلى إقامة منظومة متكاملة من مراكز تجميع الألبان من خلال إنشاء 75 مركزا جديدا لتجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية ، فضلًا عن رفع كفاءة 130 مركزا قائما بالفعل، مما يعظم من إنتاج الألبان كما ونوعا، ويسمح بالتوسع في إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة، فضلًا عن التسويق الجيد للألبان في القطاع الريفي دون الاعتماد على الوسطاء.

وتشير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ) إلي أنه من المستهدف - في إطار خطة عام 21/22 ، مواصلة تفعيل هذا البرنامج ، بإقامة نحو ( 10) مراكز جديدة لتجميع الألبان، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة عدد آخر يتراوح بين 20 و 30 مركزا قائما ضمن خطة تطوير 130 مركزا.

ويتضمن برنامج التطوير رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، وتوعية وتدريب صغار المربين على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة، وعلى الأساليب المثلى وتغذية ، شية الألبان ، مما يساهم في توفير سعر مناسب للألبان ، فضلًا عن استقرارها بصورة عادلة على مدار العام .

ويشمل البرنامج توفير الدعم المالي والاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل الميسر (بفائدة 5 %)، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي والفني لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بما يؤهل هذه المراكز - بعدا تطويرها – للحصول على شهادة الأيزو بالكامل ، ورفع كفاءة مواصفات الألبان القياسية بها ، مثل الدهن باللبن ، بحيث لا تقل عن 3.5 % والمواد الصلبة عن 8.2 %.