شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تدريب معلمى المدارس الخاصة على مناهج 4 ابتدائى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيم تدريب لمعلمي المدارس الخاصة العربى واللغات وكذلك معلمى المدارس التابعة للمعاهد القومية ومعلمى المدارس الدولية لمواد الهوية القومية يومي الأحد والاثنين 7 و 8 نوفمبر الجارى، لمعلمي الرياضيات والعلوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن تدريبات معلمي المدارس الخاصة العربي واللغات وكذلك معلمي المدارس التابعة للمعاهد القومية و معلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية ستكون بقاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن، تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وما تداولته بعض وسائل الاعلام المختلفة من عدم توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أي كان نوعهـا مـن خلال الإذاعة المدرسية أو من خلال الانشطة المدرسية المختلفة.

وطالب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الإدارات التعليمية بعدم ترويج شائعات حول أي ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي، وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع الغير مسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

ووجه نائب وزير التعليم، بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وأنها عبارة من قصة غير محقق فيها تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة وأهمها شائعات الخوف، وهي من أخطر أنواع الشائعات لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعل الأفراد غير قادرين على التصرف السليم، وهذا لأن الخوف من شأنه أن يقلل النتاج الفكرى.