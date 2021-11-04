شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز بلطجى الفيوم المتهم بقتل حماته بمستشفى السجن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مستشفى السجن العام داخل مستشفى الفيوم، المتهم بقتل حماته واحتجاز زوجته وأسرته، وإطلاق النيران على قوات الشرطة، بعد إصابته بطلق نارى فى الكتف أثناء قيام قوات إنقاذ الرهائن بجهاز الأمن الوطنى باقتحام المنزل والتعامل مع المتهم وتحرير الرهائن.

وقال الدكتور عصام أحمد هلال، نائب مدير مستشفى العام، إن المستشفى استقبلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم أيمن. ع. 40 سنة، الشهير بـ"بلطجى الفيوم" مصاب بطلق نارى فى الكتف والقدم، وتم احتجازه بعنبر المساجين داخل مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.

كما أكد مدير مستشفى العام، أنه يتم الآن توقيع الكشف الطبى على حماة البلطجى التى قام بقتلها، مشيرا إلى أن الجثة وصلت لمشرحة المستشفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.