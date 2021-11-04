شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1755 شابا وتحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحيرة، بتعيين 1755 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 39 من ذوى الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 5500 من راغبى العمل، فضلاً عن استخراج 1890 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقالت المديرية، في بيان،: إنها صرفت منحاً للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 17 منحة مولود جديد بإجمالى 34 ألف جنيه، و17 منح زواج مبلغ 51 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 87 ألف جنيه لـ 35 عاملا من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بإجمالى 12 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى .

وأضافت أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 525 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 21 ندوة توعية عمالية، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 79 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 24 منشأة أخرى، والتفتيش على 280 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 80 شكوى عمالية ، تم تسوية أثنين منها ودياً، و إحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية ، و51 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالإضافة إلى استخراج ترخيص عمل فلسطيني الجنسية .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى على مهنة صيانة الدش والمحمول لـ 12 متدرباً .