شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يواصل فرز الأعمال المشاركة بالمسابقة العالمية للكاريكاتير (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، فرز الأعمال الفنية المشاركة فى «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» فى دورتها الأولى والتى انتهى موعد التقديم لها فى 15 أغسطس الماضى، وذلك على هامش ملتقى الأزهر الدولى الأول للكاريكاتير.

وكان قد أعلن مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر عن تلقيه عبر البريد الإلكترونى المخصص للمسابقة ما يقارب 400 عمل فنى (كاريكاتير)، بينها أعمال من كبار فنانى الكاريكاتير فى العالم، للمشاركة فى هذه المسابقة التى تأتى انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية التى تستهدف نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف عبر تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام، مع التأكيد على أن الإسلام لا يحارب الفنون، وإنما يُرشِّدها ويُوجِّهها الوجهة التى ترقى بالذوق والإنسانية وأن الدين والفن مُكوِّنان رئيسيان للثقافة الإنسانية على مَرِّ العصور.

وتهدف مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير إلى التأكيد على أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنسانى وقبول الآخر، ولا يدعو البتة للعنف والتطرف والإرهاب كما تُصوِّره ظاهرة«الإسلاموفوبيا» المصنوعة، واستثمار الفن المحبَّب لكثير من الناس لتصـحيح الصورة الخاطئة التى رسمها البعض ولصقهــا بالإســلام، مع نشر مبادئ الوثيقة التاريخية (وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك)، بجانب تنشئة جيل من شتى دول العالم، على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يدافع عن الفكر الوسطى والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير والاهتمام والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وبصفة خاصة المبدعون فى فن الرسم.