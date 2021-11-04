شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأزهر يستعرض مع حاكم ولاية كانوا النيجيرية خطة تدريب الأئمة والدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد الأزهر الشريف حاكم ولاية كانو النيجيرية خلال زيارتهم الميدانية للمدينة ؛ حيث ناقش الجانبان سبل دعم التعاون المشترك في المجالات العلمية المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأزهر جامعًا وجامعة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن اللقاء تناول جهود الأزهر الشريف في نشر العلم والثقافة في جميع أنحاء العالم من خلال مبعوثي الأزهر الشريف لنشر الوسطية والاعتدال في شتى أنحاء العالم، والعمل تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس.

أضاف الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن اللقاء تطرق إلي رغبة الولاية في تدريب الأئمة والدعاة، والرغبة في الحصول على إصدارات الأزهر، وزيادة عدد المبعوثين، بحيث تتضمن تلك المنح العلوم الإسلامية والعربية والتجربية.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي عنيد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ورئيس مركز تطوير الوافدين أن اللقاء استعرض أيضًا ما يتعلق بالطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والتأهيل العلمي لهم وتطوير مهاراتهم.

من جانبه، أبدى حاكم الولاية سعادته بالتعاون مع الأزهر الشريف، مؤكدا على الدور المهم والفعال الذي يقوم به في العالم كله، لنشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.