شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: تنسيق عمالى مصرى سورى فى الكهرباء والإسكان لمواجهة التحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، على عمق العلاقات النقابية والعمالية بين مصر وسوريا، موضحا استمرار التنسيق لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع فى سبتمبر الماضى فى القاهرة مع رفيق العلونى الأمين العام للاتحاد العربى لعمال الكهرباء والصناعات المعدنية والميكانيكية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، مشيرا إلى دور عمال هذا القطاع الاستراتيجي هام خاصة خلال الفترة الراهنة وما تعانى منه منطقة العربية من تحديات.

وقال هشام فؤاد، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة فيما يخص القضايا العمالية المشتركة بين عمال هذا القطاع الاستراتيجي لدى البلدين مصر وسوري، وتكثيف الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه بلدانهم خاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكداً على تضامن هذا القطاع الذى يضم عمالا فى مجالات الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي والإسكان، مع سوريا فى معركة التنمية وإعادة الإعمار، وكذلك مواجهة الإرهاب، ولرفع الحصار الاقتصادى الجائر عليها.

وأشاد بدور العمال والشعب السوري ونضالهم وكفاحهم من أجل استقرار وتقدم الدولة السورية، وقال فؤاد إن اللقاء تضمن الإشادة بحالة الاستقرار والمناخ الاستثماري المتميز الذي تتمتع به مصر ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما المشروعات العملاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية للعمال.

جاء ذلك خلال زيارة وفد عمالى مصرى لسوريا، وعقد لقاء فى دمشق بين وفد من نقابة المرافق المصرية برئاسة هشام فؤاد، وحضور نائب رئيس النقابة أحمد فهمى، وأمين الصندوق رضا الدغيدى.