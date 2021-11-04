شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إلغاء تصريح الخطابة لأى شخص يتبنى أفكارا غير وسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه من المقرر أن يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح السبت المقبل، اجتماعا بقيادات الدعوة بالديوان العام والمديريات الإقليمية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أن يكون الحضور قبل الموعد بنصف ساعة ، حيث يعقب الاجتماع مشاركتهم في انطلاق الموسم الثقافي الخامس بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقب صلاة الظهر مباشرة في بهو المجلس.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار تفعيل مبادرات بناء الوعي ، مثل : مبادرة سكن كريم ، ومبادرة حق الطفل ، والاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ، و استئناف العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، ومراكز الثقافة الإسلامية ، وتدريس مناهج التجديد بهما ، وقوافل الأئمة والواعظات إلى جبل التجلي الأعظم بسانت كاترين ، وإلى المناطق الحدودية والنائية ، والعديد من الأنشطة الدعوية ، بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وكذلك التأكيد على عدم السماح بصعود المنبر لأي شخص غير مصرح له بصعود المنبر ، وإلغاء تصريح أي شخص يتبنى أي فكر غير وسطي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز في وقت الخطبة أو موضوعها أو التقصير في الواجب الوظيفي في أي من الأعمال المكلف بها أي من العاملين بالأوقاف ، وموافاة رئيس القطاع الديني بأي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة أو فكر متطرف أو متشدد أو لا يتسق والفكر الوسطي الرشيد ، وبحيث لا يسمح لا بصعود المنبر ولا بممارسة أي عمل دعوي أو إمامة الناس بالمساجد لغير أصحاب الفكر الوسطي من الأئمة المعينين أو خطباء المكافأة المعتمدين.