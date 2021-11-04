شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من تنفيذ 11 محطة بعد تعثر فترات تصل 26 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الموارد المائية والري من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لها ، خلال الفترة من عام 2016 وحتى اليوم من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (12 – 26) عاما، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات ( رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (57) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و 2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و 2) ، والتى تخدم زمامات تصل الى 470 ألف فدان.

يشار إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة تقوم بدور هام بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

كما يتبع المصلحة 5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25– 4.00) م3/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 ك ف أ و 2.50 ميجا فولت أمبير .

وتتنوع المحطات التابعة للمصلحة بين محطــات ري وصرف وخلط ، حيث تقوم محطات الرى برفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية وتوفير المياة اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات ، مثل محطات (السلام ــ النصر ــ البستان ــ وادى الصعايده ــ وادى النقره ) ، وتصل قدرات محطات الرى إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم ، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم تعمل معظمها بصفه دائمه خلال فتره أقصى الإحتياجات ، وتقوم محطــات الخلــط برفع مياه الصرف الزراعى لإعادة إستخدامها بعد الخلط بمياه الترع.

الجدير بالذكر أن أول محطة ري تم إنشاؤها داخل مصر هي محطة الكريمات عام 1902 وكانت تدار بالديزل لخدمة زمام 2000 فدان تقريباً ، وأول محطة ري تدار بالكهرباء هي محطة العطف الكهربائية والتى تم إنشاؤها عام 1929 لخدمة زمام 120 ألف فدان.

كما تشرف المصلحة على تشغيل (55) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب ، وتعتبر محطة بلانه العائمة أول محطة عائمة تم إقامتها فى عام 1931 لخدمة زمام 1100 فدان.