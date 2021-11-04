شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه البحيرة: 12 مشروعا بتكلفة 1.2مليار جنيه ضمن برنامج تحسين خدمات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وفدا من بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الفرنسي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأوروبية، والمكتب الاستشارى الألمانى بمحطة صرف صحى منشية الحرية.

واستعرض "نشأت" الموقف التنفيذى لمتابعة مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي بنطاق محافظة البحيره.

وقال أن إجمالي عدد مشروعات البرنامج 12 مشروع تستفيد بهم محافظة البحيره بقيمه إجمالية نحو مليار و200 مليون جنيه مصرى تخدم حوالى مليون نسمه من مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة دمنهور ومركز شبراخيت ومدينة المحمودية ومركز ومدينة أبو حمص.

وأشار إلى الانتهاء والاستفادة من معظم المشروعات مما أدى إلى تحسين مياه الشرب ببعض مناطق داخل مدينة دمنهور كما أدت إلى تحسين والتغلب علي ضعف ضغط المياه بتلك المناطق والقضاء علي شكاوى المواطنين كما تم الانتهاء من مشروعات وتحسين خدمة الصرف الصحي والقضاء علي مشاكل الطفح بشوارع مدينة دمنهور وشبراخيت والمحمودية

واضاف أنه هناك مشروعات أوشكت علي الانتهاء بنسب تنفيذ تتراوح بين 99% وهي مشروع الصرف الصحي بقرية منشية الأوقاف، وأخرى تحت التنفيذ بنسب تتراوح من 58الى 99% .

وأشاد الشركاء الأوروبيين بنك التعمير الألماني ..وبنك التنميه الفرنسي وبنك الاستثمار الاوربي بالشركة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة ونسب ومستوى التنفيذي والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والأثر الإيجابي الواضح في تحسين الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء ذلك بحضور المهندس حمدى الخولي رئيس وحدة الاتحاد الأوربي بنطاق محافظة البحيرة ومدير عام المشروعات بالشركة والمكاتب الاستشاريه ومكتب CES الدعم الفني للبرنامج والمهندس عمروناصف مدير عام التعاون الدولى بالشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرى المشروعات، ومفوضى بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأعرب المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركه عن سعادته بهذه الإنجازات الكبيرة التي تخدم مواطني المحافظة وطالب القائمين علي المشروعات بالحفاظ علي هذا المستوى من الأداء والتنفيذ.