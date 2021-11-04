شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط الدراسة على نظام العمال بالمدارس الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط الالتحاق بنظام العمال فى التعليم الفنى بكافة نوعياته" صناعى وزراعى وتجارى"، موضحة أن الطالب يسدد اشتراكا سنويا 500 جنيه عند التحاقه بنظام العمال نظام الثلاث سنوات، لتوفير الموارد والخامات اللازمة للتدريب وأعمال التقييم بالمدارس الفنية، على أن يتم إيداع مبلغ 200 جنيه فى حساب تطوير التعليم الفنى، بالبنك المركزى، أما مبلغ الـ" 300 جنيه فتطبق عليه قواعد وضوابط الصرف المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 160 لسنة 2020، بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة فى الحالات التالية:

1ـ الطلاب الذين مضى على حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" الإعدادية"، أو ما يعادلها عام دراسى على الأقل أو تجاوزت سنهم 18 عاما بصرف النظر عن تاريخ الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

2ـ الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصف الأول بنجاح ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية والتحقوا بالعمل أو التدريب فى أحد قطاعات الإنتاج المختلفة حيث يسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف الثانى على نظام العمال بشرط مرور عام دراسى كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الأول الثانوى.

3ـ الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصف الثانى الثانوى بنجاح واستنفذوا مرات إعادة القيد وانقطعوا ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية والتحقوا بالعمل أو التدريب فى أحد القطاعات المختلفة حيث يسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف الثالث على نظام العمال فى ذات التخصص ونوعية التعليم بشرط مرور عام دراسى كامل على الأقل على نجاحهم فى الصف الثانى الثانوى.

4ـ طلاب المدارس الثانوية الفنية" الصناعى والزراعى والفندقى نظام السنوات الثلاث" الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب أو إعادة القيد بصفوف النقل حيث يسمح لهم باستكمال دراستهم بذات الصف الذى بلغوه على نظام العمال بالمدارس المهنية فقط من العام التالى للرسوب.

5ـ طلاب المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج الراسبون فى صفوف النقل ولم يستكملوا دراستهم أو الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب أو إعادة القيد حيث يسمح لهم باستكمال دراستهم بالمدارس المهنية" الصناعى والزراعى والفندقى" على نظام العمال فى ذات الصف الذى بلغوه بشرط مرور عام دراسى كامل على الرسوب.

6ـ الطلاب الناجحون والراسبون بالصف الثالث أو الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصفين الرابع والخامس بدبلوم الدراسى الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس" والذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم حيث يسمح لهم بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال.

7ـ العمال غير المؤمن عليهم بالمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص.