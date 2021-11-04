شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: توسعة شارع حسين كامل بألماظة وصرف تعويضات للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية،أنه سيتم توسعة شارع حسين كامل سليم بألماظة فى حى مصر الجديدة، لكونه امتداداً لطريق السويس لحل أية اختناقات مرورية بالمنطقة وستتضمن أعمال التوسعة إزالة الصف الأول فقط مع تعويض السكان قبل أعمال التوسعة .

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الإنتهاء من صرف التعويضات المالية ل32 سرة بشارع حسين كامل سليم بألماظة بحى مصر الجديدة وذلك طبقاً لأسعار المنطقة وتقدير المقيم العقاري ، وجارى صرف باقى التعويضات، مع استمرار تلقى طلبات مستندات الحيازة لصرف التعويضات، وذلك بتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.