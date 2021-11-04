ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الشهادات الجامعية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات (التمريض - التحاليل الطبية - الأشعة – مساعد صيدلي) وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والجهات المختلفة داخل وخارج البلاد، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها تم العثور على (مجموعة كبيرة من الشهادات والمستندات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بأكلاشيهات ومنسوب صدورها لعدة جهات مختلفة – 24 دفتر إيصال استلام نقدية خاص بالأكاديمية المشار إليها – 2 أكلاشيه تقرأ بصمته باسم الأكاديمية – لوحة إعلانية "بانر" مدون عليها اسم الأكاديمية المشار إليها ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية - مبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي – هاتف محمول بفحصه فنيا تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينه وبين العديد من الأشخاص راغبي الحصول على دورات تدريبية تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.