الداخلية تكشف ملابسات تداول صورة مجموعة تلاميذ داخل صندوق سيارة نقل بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن وقوف مجموعة من التلاميذ داخل صندوق سيارة نقل، وضبط صاحب السيارة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول صورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، تتضمن سير سيارة نقل وبداخل الصندوق الخاص بها وعلى الأجزاء الخلفية الخارجية لها "الاكصدام" يقف مجموعة من التلاميذ، وذلك بأحد الشوارع بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

بالفحص تم تحديد السيارة وتبين أنها ملك وقيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر أنه يقوم بتوصيل التلاميذ عقب انتهاء اليوم الدراسى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.