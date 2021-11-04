بيان حاسم.. الداخلية تكشف حقيقة إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامة تأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

وشددت على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هي، دون إلغاء أو توقيع أية غرامات على قائدي السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة ٣٠ يوماً لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل.