شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتسجيل جميع الطلاب على موقع المشروع الوطنى للقراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة تسجيل جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية " الابتدائى والإعدادي والثانوى" على موقع المشروع الوطنى للقراءة بواسطة أخصائي المكتبات ويساعده معلم اللغة العربية، كما أتاحت الوزارة رابطا إلكترونيا للمعلمين والأخصائيين الذين يرغبون فى التسجيل على موقع المشروع الوطنى للقراءة، موضحة أنه سيتم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع موجهى المكتبات فى الإدارات والمديريات التعليمية.

جدير بالذكر أن المشروع الوطنى للقراءة مشروع رباعى الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي: منافسة فى القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة فى القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة فى القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".



شارك فى الدورة الأولى 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، نجح 40 منهم فى الوصول لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع. حيث نجح المشروع فى تحقيق مشاركة بنسبة 35% من المدارس على مستوى الجمهورية، وبنسبة 78.8% من المعاهد الخاصة والحكومية، وبنسبة 22% شملت الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وبنسبة 28.3% من الكليات والمعاهد التابعة للجامعات.