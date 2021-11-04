شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية تستعد للأمطار والسيول بمراجعة جميع المهمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، أن جميع الإدارات التابعة للشركة أعدت خطة لمواجهة التقلبات المناخية لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال فصل الشتاء ، موكدا أنه تم عمل استعدادات و إجراءات احترازية نظراً لطبيعة المحافظة التى تتعرض للسيول و الأمطار طوال فصل الشتاء.

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم عمل الصيانة الوقائية لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض لسرعة تلافي أى ملاحظات على المهمات الكهربية و ذلك من خلال صيانة المهمات الكهربية و إحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع دخول مياه الامطار والزواحف داخل غرفة المحولات ، علاوة على صيانة الخطوط الهوائية الجهد المتوسط من (موصلات وعوازل واحلال اعمدة) .

وأشار فودة إلى أنه تم صيانة السكاكين الهوائية و لوحات التوزيع و علب التوزيع ، علاوة علي تشكيل دوريات راجلة من فرق صيانة الخطوط لمراجعة حالة الأبراج والقواعد الخرسانية للخطوط وتأمينها بالساحل الشمالي وقرى أبيس قبل بداية موسم الشتاء .

وتابع فودة أنه تم تجهيز فرق طوارىء مجهزة بالسيارات والاجهزة فى جميع التخصصات (تشغيل – وقاية – اختبارات الجهد العالى – تحديد اعطال – اصلاح كابلات – صيانه واصلاح خطوط هوائية) وذلك على مدار 24 ساعه للتدخل الفورى في حالة حدوث أى أعطال بالشبكة ، مضيفا أنه تم تخصيص غرفة عمليات بالديوان العام بالشركة على مدار 24ساعة مخصص لها التليفونات ارقام (4960703 – 3923905) ؛ ويمكن لأى مشترك الأتصال بغرفة العمليات للأبلاغ عن أى اعطال ، هذا بخلاف مركز تلقى البلاغاتCall Center على الرقم الساخن (121) ، كما يتم إستقبال بلاغات النجدة على جهاز التترا .