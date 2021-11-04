شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يقتل ثلاث سيدات فى فيرجينيا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل مسلح بمدينة "نورفلوك" فى ولاية فيرجينيا ثلاث سيدات وأصاب سيدتين أخرتين، حسب ما نشر موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأضاف مسئولون من المدينة أن الرجل المسلح أطلق النار على سيدة ثم انتظر حتى أقبل خمس سيدات ليساعدن الضحية، ليطلق عليهن النار منهيا حياة ثلاثة منهن، بينما تم نقل سيدتين إلى المستشفى وهما فى حالة حرجة، حسب تصريحات شرطة المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة نورفلوك، حيث وقع الحادث، إن إطلاق النار حدث نتيجة لخلافات شخصية، واصفا مطلق النار بـ"الجبان"، لأنه انتظر قدوم المزيد من السيدات ليقتلهن، مضيفا أنه لم يعتقل بعد.