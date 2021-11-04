شكرا لقرائتكم خبر عن بى بى سى: فيسبوك يحذف منشورا لرئيس الوزراء الإثيوبى لتحريضه على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت إدارة المنصة الاجتماعية الأشهر "فيسبوك"، منشورا لرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد اعتبرته محرضا على العنف٫ حسب ما نشر موقع بى بى سى.

كان المنشور الذى حذفته شركة فيسبوك يطالب المواطنين المدنيين بالتسلح لمقاتلة قوات جبهة تحرير تيجراى التى أصبحت تقترب من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

واستخدم أحمد حسب تصريحات القائمين على فيسبوك لغة تحرض على العنف وتنتهك قوانين المنصة الإجتماعية مما استدعى تدخلها لإزالة منشوره٫ خاصة بعد تعرض الشركة لاتهامات مؤخرا بتأجيج الصراعات العرقية فى العديد من المناطق ومن ضمنها أفريقيا.

وتسعى قوات تحرير تيجراى إلى رفع الحصار عن إقليمها الذى اجتاحته القوات الفيدرالية، مما أثار موجة من الاستنكار في الساحة الدولية واتهامات لحكومة أحمد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل الإقليم، ولكن تمكنت قوات تيجراى من قلب كفة الحرب، وطرد الجيش الأثيوبى الفيدرالى من الإقليم، لتحاول فك الحصار المفروض عليها وإيجاد منفذ إلى دول الجوار وأولهم السودان.

وركزت تيجراى مؤخرا هجماتها على إقليم الأمهارا الذى يعد الحليف الأول لرئيس الوزراء فى الحرب الأهلية الآنية، مع محاولة للسيطرة على العاصمة الأثيوبية المتواجدة داخل إقليم الأورومو الذى تخلل التوتر إلى علاقته مع أحمد بعد حبسه للسياسى الأورومواى المشهور "جوهر محمد" قبل عام، حيث يعد يحظى الأخير بمكانة رفيعة بين أبناء الأقليم الأكبر في أثيوبيا.

كانت قوات تيجراى قد سيطرت على مدينتي "كومبولوتشا" و"ديسى" الاستراتيجيتين قبيل أيام، مما استدعى حالة من الاستنفار داخل الحكومة الفيدرالية التي حثت المواطنين في العاصمة الأثيوبية على التسلح لمقاتلة قوات تيجراى المتجهة صوب أديس أبابا، وهذ وسط فشل الجهود الدولية الرامية إلى فرض وقف لإطلاق النار.