شكرا لقرائتكم خبر عن تبطين 172 ترعة فى سوهاج بتكلفة مليار و636 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى العصر الحديث من عدة اتجاهات، أهمها تطوير القطاع الزراعى، والحفاظ على مياه الرى توفير فرص عمل للشباب، وإزالة كافة المعوقات بالمصارف والترع، ضمان وصول مياه الرى إلى كافة الأراضى الزراعية دون انقطاع.

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات التى حظيت باهتمام كبير فى تلك المبادرة القومية بكافة المراكز على مستوى المحافظة وليست المراكز التى بها حياة كريمة فقط، حيث بلغ عدد الترع التى تم استهدافها 172 ترعة، بطول 513.9 كيلومتر، وبتكلفة مليار و636 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري .

اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، من جانبه أوضح لـ"الخليج 365" فى تصريحات خاصة أنه تم العمل في 123 ترعة، بإجمالي أطوال 334.63 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 956.11 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 39 ترعة، بطول 140.2 كيلومتر.

وأضاف أنه جار العمل في 84 آخرين، وبلغت نسبة التنفيذ 41.9%، ووجه بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج أنه جار طرح 49 ترعة لتبطينها، بإجمالي أطوال 179.271 كيلو متر، بتكلفة 680.3 مليون جنيه، لافتا إلى استمرار الأعمال في تبطين وتأهيل 84 ترعة، فضلا عن الانتهاء من 39 آخرين.































































