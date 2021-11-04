شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسبة الإعفاءات من المصروفات الدراسية تقترب من 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة المدارس فى تنفيذ الإعفاءات من المصروفات الدراسية للفئات التى حددها القرار الوزارى المنظم للمصروفات الدراسية، موضحة أن نسبة كبيرة من الطلاب تم إعفاؤها من سداد المصروفات الدراسية نظرا لظروفهم، حيث تقترب من الـ50%.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت الطلاب المعافين من المصروفات المدرسية، وشملت الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل وأبناء شهداء ثورة 25 يناير، والطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك، وطلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر، وطلاب مدارس شمال سيناء والطلاب أبناء الأسر التى تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: "تم إعفاء أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت، وطلاب مدارس التربية الخاصة وطلاب مدارس التعليم المجتمعى، وطلاب المدارس الصديقة للأطفال وطلاب المدارس الصديقة للفتيات والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، وأبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية".