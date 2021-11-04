شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة ارضاع الطفل بناء علي طلبة اى كلما يرغب في الليل او النهار بالاضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل اى اغذية اضافية غير لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن استشارة الطبيب الخاص حال حدوث اى اخطاء في عملية الرضاعة الطبيعية.