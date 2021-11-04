شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: اللقاحات أفضل طريقة لحماية الأفراد من الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن اللقاحات هي أفضل طريقة لحماية الأفراد من الأمراض المعدية، مؤكدة أن اللقاحات كما هو الحال مع جميع الأدوية، يمكن أن تحدث آثار عكسية واستكملت: يجب الإبلاغ عن الآثار العكسية.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الابلاغ يساعد في مراقبة سلامة الأدوية واللقاحات من خلال الإبلاغ عن هذه الآثار العكسية، لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب قبل الحصول علي أى دواء وحذرت من الحصول علي أدوية بدون استشارة طبيب.