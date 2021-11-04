شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة.. كيف نجحت الدولة فى القضاء على المناطق غير الآمنة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الفترة الماضية بذلت الدولة جهودا كبيرة فى القضاء على المناطق غير الآمنة التى كانت بمثابة قنبلة موقوتة تشكل العديد من المخاطر والأضرار على المجتمع المصري، فعلى مدار الـ7 سنوات الماضية استطاعت الدولة المصرية التعامل مع مشكلة العشوائيات بشكل كبير من أجل التخلص منها، خاصة أن أكثر من 50% من مساحة مصر مناطق غير آمنة، وهذه المناطق كانت يتم تصويرها من أجل الإساءة لمصر.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة المناطق غير الآمنة وما تم بذله من جهود لنقل الأسر من هذه المناطق إلى شقق جاهزة، ومن ثم البدء فى عملية إزالة هذه المناطق غير الآمنة وتجهيزها من جديد بشكل حضاري، وكيفية فرحة الأسر بعد الانتقال إلى أماكن حضارية للعيش فيها بدلا من العيش فى المناطق غير الآمنة، مؤكدين أن الدولة المصرية وفرت لهم السكن الآمن بعيدا عن حياة العشوائيات.

ولفت التقرير إلى أن مشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أبرز المشروعات التى حققت فيها الدولة المصرية نجاحا كبيرا.