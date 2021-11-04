شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن استقبال 8 آلاف متبرع بـ7 مراكز لتجميع البلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم استقبال 8 آلاف مواطن للتبرع بالبلازما فى 7 مراكز بالجمهورية، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا تابعا لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل، وذلك بالتوازى مع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المشروع القومى للتبرع بالبلازما انطلق يوم 14 من شهر يوليو الماضى بـ 6 مراكز لتجميع البلازما كمرحلة أولى بـ5 محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، الإسكندرية)، موضحة أن تلك المراكز بطاقة 99 جهازا لفصل البلازما، كما يضم كل مركز غرف تجميد لحفظ البلازما بسعة 18 ألف لتر.