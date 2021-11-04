شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منح وزارة التضامن للطلاب الأوائل بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انشأت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وحدات التضامن الاجتماعى وأفرع لبنك ناصر الاجتماعى فى جميع الجامعات المصرية, كما تتعاون مع الوزارة فى تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات عدد من الجمعيات الأهلية وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات وللاستفادة من طاقاتهم فى دفع عجلة التنمية للأمام وبقوة.

وحدات التضامن بالجامعات تساهم فى خلق حلقة من التواصل بين وزارة التضامن وبين الشباب الجامعى مع إشراكه فى المشروعات التنموية

تعمل الوزارة على اطلاع الشباب على المشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية

استحدثت الوزارة ، مبادرة "حاضنات الفائقين" لتوفير منح دراسية وبحثية للطلاب الفائقين للتعلم ولاستثمار طاقاتهم فى المبادرات التنموية.

وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية فى العام 2020-2021 الى 565 ألف طالب بإجمالى 500 مليون جنيه مصرى.

وتهدف المبادرة إلى دعم الطلاب الفائقين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وتعزيز قدراتهم التعليمية والبحثية

منح الأوائل فى 5 كليات عملية فى مرحلة البكالوريوس وتشمل كليات الطب البشرى والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم

سيتم التوسع عن قرييب فى كليات الخدمة الاجتماعية والآداب قسمى الاجتماع وعلم النفس.

ويحصل الطالب على مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهرى بشرط أن يحافظ على تفوقه،

يتم استهدف طلاب الدراسات العليا بمرحلتى الماجيستير والدكتوراه وأصحاب المشروعات البحثية التطبيقية الابتكارية المرتبطة بالمشروعات القومية لمرحلتى الماجيستير والدكتوراة.

المشروع استفاد منه فى مرحلته الأولى 330 طالبا فى مرحلة البكالوريوس، و70 طالبا فى الدراسات العليا فى 14 جامعة حكومية بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه