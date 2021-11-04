شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يواصل استقبال الأعمال المشاركة بالمسابقة العالمية للكاريكاتير لـ15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، على استمرار استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الأولى حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.

وكان قد أعلن مركز تعليم الطلابالوافدين والأجانب بالأزهر عن تلقيه عبر البريد الإلكترونى المخصص للمسابقة ما يقارب 400 عمل فنى (كاريكاتير)، بينها أعمال من كبار فنانى الكاريكاتير فى العالم، للمشاركة فى هذه المسابقة التى تأتى انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية التى تستهدف نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف عبر تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام، مع التأكيد على أن الإسلام لا يحارب الفنون،وإنما يُرشِّدها ويُوجِّهها الوجهة التى ترقى بالذوق والإنسانية وأن الدين والفن مُكوِّنان رئيسيان للثقافة الإنسانية على مَرِّ العصور.

وتهدف مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير إلى التأكيد على أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاءالإنسانى وقبول الآخر، ولا يدعو البتة للعنف والتطرف والإرهاب كما تُصوِّره ظاهرة«الإسلاموفوبيا» المصنوعة، واستثمار الفن المحبَّب لكثير من الناس لتصـحيح الصورة الخاطئة التى رسمها البعض ولصقهــا بالإســلام، مع نشر مبادئ الوثيقة التاريخية (وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك)، بجانب تنشئة جيل من شتى دول العالم، على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يدافع عن الفكرالوسطى والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير والاهتمام والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وبصفة خاصة المبدعون فى فن الرسم.

وتنقسم المسابقة إلى عدة أقسام أولها قسم «الرسم الكاريكاتيري»، ويدور حول عدد من القيم والمبادئ التى تنادى بها «وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك»، ومن أهم محاوره الإيمان بالله وعبادته، خطورة التطرف الدينى والقومي، أهمية إيقاظ الحس الدينى المعتدل، العدل القائم على الرحمة أساس الحياة الكريمة، حماية دور العبادة،الإرهاب البغيض ليس نتاجا للدين وغيرها.

أما القسم الثانى من المسابقة فيأتى تحت عنوان «رسم البورتريه ــ بورتريه غير كاريكاتيري»، ويدور هذا القسم من المسابقة حول رسم بورتريه يجمع بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وتتمثل أهم شروط المسابقة فى أن يكون الحد الأقصى للمشارك إرسال 3 رسوم فى كل قسم من أقسام المسابقة، وأن يكون مقاس العمل 3A على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميجابايت، أن - ترسل الأعمال بصيغة JPG (300 dpi)، وأن يرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز 3 أسطر، وعنوانه، وطرق التواصل معه، وحسابه البنكى كاملًا،وأن يُكتب اسم الفنان، وجنسيته، وبلده- على العمل المرسل.

وتشمل الشروط العامة للمسابقة أن تكون الأعمال أصيلة وجديدة ولم تشارك فى أى مسابقات أخرى، وأن يكون للجهة المنظمة الحق فى نشر أعمال الفنانين المشاركين فى البوسترات والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية داخل مصر وخارجها؛ بهدف الترويج للحدث، دون الحصول على إذن مسبق، وأن يتم الالتزام بقواعد البورتريه غير الكاريكاتيري، إضافة إلى أنه يُشترط فى رسم البورتريه دلالته على الإخاء والمودة اللذين تتسم بهما لقاءات فضيلة الإمام الأكبرمع قداسة البابا فرنسيس، مع العلم بأن قرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يجوزالاعتراض عليها وسيتم تسليم شهادة مشاركة لكل الفنانين الذين تم قبول أعمالهم مع عمل كُتيِّب يضم الأعمال والجهات المشاركة ونبذة عن كل فنان، وستستبعد لجان الفرزوالتحكيم الأعمال غير الملتزمة بشروط المسابقة، أو التى لا تراعى احترام القيم والمبادئ.

وسيحصل الفائزون على شهادة شكر وتقديرمن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 1500 دولار، والثانى على 1000 دولار، والثالث على 750دولار، كما تشمل الجوائز ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل منها 250 دولارا، ويحصل كل الفائزين على درع الأزهر الشريف، وفى ختام الملتقى سيتم تقديم جوائز للطلاب الوافدين تشمل شهادات شكر وتقدير من رئيس الملتقى للمتميزين، وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار، على أن ترسل الأعمال عبر البريد الإلكترونى [email protected]،وسيتم الإعلان عن الفائزين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والقنوات الإعلامية للأزهر، وأن ترسل الاستفسارات على الأرقام 01122197970– 01090077698–01110611058.

ويتضمن ملتقى الأزهر الدولى الأول للكاريكاتير احتفالية كبرى لتسليم الجوائز، وتكريم الفائزين والمشاركين، وورشًا للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، وتعليم مبادئ رسم البورتريه، على أن يقوم بالتدريس فى الورش مجموعة متميزة من رسامى الكاريكاتير وأساتذة الفنون، ويُقام للطلاب المشاركين بالورش معرض مستقل فى اليوم الختامى للملتقى، ويتم تكريم المتميزين بشهادات تقدير وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار.