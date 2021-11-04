شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن العمرانية و7 مناطق أخرى بالجيزة 6 ساعات للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 8 مناطق غدا الجمعة انقطاعا فى مياه الشرب لمدة 6 ساعات، حيث أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكى، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات اعتبارا من غدا الجمعة الساعة 12 منتصف الليل وحتى 6 صباحا يوم السبت الموافق 2021/11/6.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى: "العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجى، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية".

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على الخط الساخن (125).