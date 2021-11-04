معاشك بإيدك.. تعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة لمعاش الفلاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، عن أبرز ملامح مقترح المشروع الحكومي للتأمين على الفلاحين "معاشك بإيدك" للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال أبو صدام لمصراوي، إن الشروط والأوراق المطلوبة لمعاش الفلاح، تتمثل في أن يكون الفلاح مقيد في الجمعية الزراعية التابع لمحل الإقامة، وامتلاك حيازة زراعية، وبطاقة الرقم القومي، ولن يستطيع أحد التقديم على المعاش دون امتلاك حيازة زراعية.

وتابع: "الجمعيات الزراعية هي المختصة فيما بعد بقضية المعاش التأميني للفلاح ويتم الرجوع إليها من جانب الوزارة، حيث إنها الجهة المسؤولة في ملف الحصول على الاستحقاق والأقساط وكيفية تسديد الدفعة الأولى التي تسدد أو منح المعاش ككل بعد بلوغ سن الاستحقاق سواء عن طريق الكارت الذكي أو عن طريق البنك الزراعي".

وطالب نقيب الفلاحين، الدولة بضرورة دعم المعاش أكثر من أجل الفلاح المصري، كون القانون المصري يلزم الدولة بحقوق لدعم كبار السن ومنهم الفلاحين والمزارعين.

وأشار إلى أن المعاش التأميني الخاص بالفلاح يسدد أثناء العمل، على أن يتم الحصول عليه بعد بلوغ السن القانوني أو العجز عن العمل، ونحن نطمح أكثر من ذلك لأن المبادرة بهذا الأسلوب تشبه طريقة التأمين على الحياة، وليس معاش الدولة تمنحه للفلاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.