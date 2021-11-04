شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب النجوم.. "الغول" يزين سماء مصر والوطن العربى طوال ليالى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس وبداية الليل خلال شهر نوفمبر 2021 واحدا من أغرب النجوم الذى يعرف باسم "الغول"، ضمن نجوم فرساوس والذى يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن "الغول" تسمية أطلقت على هذا النجم قديما، حيث تم ربطه بأسطورة الوحش المخيف "ميدوسا"، فهى حسب الأساطير الخرافية امرأة بشعة تحول شعرها إلى أفاعى وكل من ينظر إليها يتحول فورا إلى حجر .وعلمياً وبعيدا عن الخرافات والأساطير فإن "الغول" نجم متغير، بمعنى أن لمعانه يزداد ويتقلص عندما نرصده .

وهناك العديد من النجوم متغيرة اللمعان فى السماء ولكن نجم الغول ربما يكون أكثرها شهرة جميعا، فهذا النجم يسطع ويخفت يشكل منتظم جدا فهو يكمل دورة واحدة فى يومين و20 ساعة و49 دقيقة، إضافة إلى أن كاملة دورته مرئية للعين المجردة وحدها .

الراصدون القدماء للسماء عرفوا عن تغير لمعان هذا النجم وأطلقوا عليه "الغول"، لقيامه بسلوك غريب فى سماء مليئة بنجوم ثابتة اللمعان. ويمكن رصد نجم "الغول" بسهولة بالنظر إلى الأفق الشمالى الشرقى فى الوقت الحالى، ويمكن الاستعانة بمجموعه نجوم ذات الكرسى كاسوبية التى تشبه حرف (W) أو (M) كدليل يحدد موقع "نجم الغول".

وبشكل عام سوف يشاهد هذا النجم فى العالم العربى بداية الليل فى الخريف بالأفق الشمالى الشرقى ويسطع عاليا فى الشتاء وإلى الشمال الغربى بحلول الربيع، وذلك كله نتيجة لحركة الكرة الأرضية حول الشمس .

ويمكن ملاحظة تغير لمعان هذا النجم بسهولة، فعندما يكون فى قمة سطوعه يكون ثلاثة مرات أكثر بريقا مقارنة عندما يكون خافتا .

ويرجع السبب فى هذا التغير فى لمعان نجم الغول إلى حقيقة أنه عبارة عن "ثنائى كسوفى"، وهو نظام يتكون من نجمين أحدهما خافت والآخر ساطع يدوران حول بعضها البعض، ومن الأرض يقع مستوى مدار هذا الثنائى النجمى باتجاهنا تماما، ولذلك عندما يقع النجم الخافت أمام النجم الساطع نحن نرى أن النجم خفت لمعانه.