شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم 1147 طالبا تحت سن 18 عاما بلقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة انتهت من حصر جميع الطلاب تحت عمر 18 سنة على مستوى الفرق الأولى بجميع كليات الجامعة حيث بلغ عددهم 1147 طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور أحمد زكى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيتم منح هؤلاء الطلاب لقاح فايزر للتطعيم ضد فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص وتوفير أماكن خاصة لهم لتطعيمهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس أن هناك تنسيق كامل مع مختلف الجهات لتوفير اللقاحات لطلاب الجامعة سواء الفرقة الأولى أو الطلاب القدامى ويتم تطعيم الجميع بلقاح كورونا من خلال نقاط التطعيم المنتشرة بالحرم الجامعى.

وكانت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالى أكدت أنه تم الانتهاء من حصر طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما، وذلك تمهيدا لتطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع من فيروس كورونا والتي انطلقت منذ شهور وبدأت بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعات.

وكشفت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم منح الطلاب الأقل من 18 عاما لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ، وتحديدا بالفرق الأولى وذلك على مستوى كل كلية من الكليات على مستوى جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.