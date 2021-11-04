شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للفيروسات": تطعيم الأطفال بلقاح كورونا أمن تمامًا وتخفيض السن لـ12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى، إن هناك 13 دولة عربية تعطى اللقاح لأطفال من سن 12 إلى 18 عام، بالإضافة إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، أقرت بمنح الأطفال من سن الخامسة لقاح كورونا، وتابع:"أنا متأكد أننا بمصر سننزل بسن التطعيم لـ12 عام".

وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc "، أن تطعيم الأطفال من سن 15 إلى 18 عام بلقاح كورونا يعد خطوة مهمة جداً ، وتابع :"تطعيم الأطفال أمن تماماً"، مشدداً على الأمان لن يأتي إلا من خلال الحصول على اللقاح.

من جانبه قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية أخرى، إن تطبيق "جواز السفر الصحى"، متواجد عبر "جوجل بلاى"، وهو سهل التسجيل ويتم إرسال كود على الهاتف المحمول، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء رسوم الـ100 جنه على هذا التطبيق

وأكد مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه يمكن لكل مواليد 2006 التسجيل عبر موقع الوزارة للحصول على لقاح كورونا الآن.