شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 90% بالسواحل الشمالية.. اعرف متوسط نسب الرطوبة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء. وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى: - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 80 - 86 الصغرى نهارا 30 - 35% - السواحل الشمالية: العظمى ليلا 88 - 90% الصغرى نهارا 35 - 40% - جنوب سيناء: العظمى ليلا 50 - 55% الصغرى نهارا 25 - 30% - شمال الصعيد: العظمى ليلا 35 - 40% الصغرى نهارا 20 - 25% - جنوب الصعيد: العظمى ليلا 28 - 30% الصغرى نهارا 14 - 18%