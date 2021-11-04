شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن صرف 22% من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه جرى صرف ما يقرب من 22% من مقررات شهر نوفمبر الجارى حتى الآن، بجانب أيضًا استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أهابت الأربعاء جميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها، بأنه نظراً لوجود بعض البطء فى نظام معلومات صرف الخبز، بأنه يجوز فى هذه الحالة فقط أن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه اليوم فقط الموافق الأربعاء، لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.