شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إطلاق جواز السفر الصحى بديلاً عن شهادات التطعيم الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مصر تدين بأشد العبارات تفجير استهدف مستشفى فى العاصمة الأفغانية كابول

المطارات: شركات أجنبية عديدة طلبت استئناف رحلاتها للمطارات السياحية وافتتاح مطار سفنكس فبراير 2022 رسمياً.. إطلاق جواز السفر الصحى بديلا عن شهادات "كيو أر كود" الورقية خالد عبد الغفار والسفير الصينى يوقعان وثيقة استلام 2 مليون جرعة لقاح سينوفاك القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية التضامن: توفير 3500 فرصة عمل لمستفيدى تكافل وكرامة الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن السمنة بين الأطفال تستمر حتى آخر العام الدراسى قاتل الإسماعيلية يفجر مفاجأة فى اعترافاته أمام النيابة.. تعرف على التفاصيل النيابة العامة تدعو لعدم تداول فيديوهات جريمة الإسماعيلية وتطالب بتقديمها للتحقيق الرئيس السيسى يتابع مستجدات العمل بمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء الصحة تعلن رابط الحصول على تطبيق جواز السفر الصحى بعد الإطلاق الرسمى

وزير التعليم: دور بنك المعرفة تطور خلال السنوات الماضية فى البحث العلمى