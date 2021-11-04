شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمحور المشير طنطاوى لتنفيذ مشروع المونوريل حتى 6 صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع القطار بمشروع المونوريل بمحور المشير طنطاوى فى الاتجاه القادم من مدنية نصر اتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات "المنارة"، مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة.

ويستلزم غلقا كليا للمحور المشار إليه بداية من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 3/11/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 4/11/2021، وكذا بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 4/11/2021 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الموافق 5/11/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.